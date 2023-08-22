Çay bahane sohbet şahane

​​​​​​​İlçe merkezi ve mahallelerinde yaşamlarını sürdürmekte olan Abhaz kökenli (Abaza-Çerkez) Akyazılılar, Batakköylü Çerkezlerden Güngör ve Savaş Öztürk kardeşler tarafından işletilmekte olan

İlçe merkezi ve mahallelerinde yaşamlarını sürdürmekte olan Abhaz kökenli (Abaza-Çerkez) Akyazılılar, Batakköylü Çerkezlerden Güngör ve Savaş Öztürk kardeşler tarafından işletilmekte olan ilçe merkezindeki kahvehanede hemen hemen her gün bir araya gelip bir taraftan çaylarını yudumluyor, bir taraftan da sohbet ediyorlar.

Onları sürekli olarak bir arada çay içerken ve tatlı tatlı sohbet ederken görenlerde “çay içme bahane, yapılan sohbetler şahane” demekten kendilerini alamıyorlar.

Yine aynı kahvehanede bir araya gelen Altındere’den (Beynevit) Hasan Özdemir, Recep Özkap, Akbalık’tan Cevdet Aykus, Kepekli’den Necmettin Özkan , Buğdaylı’dan (İrfanisani) Ali İhsan Özbelli, İlçe merkezinden Nail Hanipa ve işletme sahibi Savaş Öztürk Gazeteci Salim Özyılmaz’ın objektifine böyle takıldılar.

İşletme sahipleri Öztürk kardeşler, ilçe merkezinde ve mahallelerinde çok sayıda abhaz kökenli vatandaşların yaşadığına dikkat çekerek, bizim kahvehanede toplanan değerlerimiz, birlikte çaylarını içip, yine birlikte sohbet ediyorlar. Gerçekten yaptıkları sohbet şahane oluyor. Onlara hizmet etmek bizi son derece mutlu ediyor dediler.