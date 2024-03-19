ÇANAKKALE  ZAFERİNİN 109. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

​​​​​​​Çanakkale Zaferinin 109. Yılı tüm yurtta ,dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli törenlerle kutlandı.

Çanakkale Zaferinin 109. Yılı tüm yurtta ,dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da çeşitli törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. Buradaki törende Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Gaziler Derneği yetkilileri anıta çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular. İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından İlçe Jandarma komutanlığından bir teğmen günün anlamını belirten konuşmasını yaptı.

Buradaki törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal gelişim merkezi salonunda Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesince düzenlenen programa geçildi.

Programda Çanakkale Savaşları sonuçları ile birlikte anlatıldı. Kısa bir tiyatro gösterisi ile savaştan çeşitli kesitler canlandırıldı. Çanakkale Marşı ve kahramanlık türkülerine yer verildi.

Törenin sonrasında Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri ve öğretmenlerince hazırlanan sergi gezildi.

Aynı saatlerde Gazi Süleyman paşa camiinde Gazi Mustafa Kemal ve şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim ve mevlüt okundu.

İlçe Protokolü Akyazı Merkez Mezarlığında yatmakta olan şehit Polis Memuru Olgun Küpçü’nün mezarı ziyaret ederek kuran-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir duasını yaparak şehitlerimizin ruhuna bağışladı.