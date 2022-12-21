Cami cemaatine çiğ köfte ikramı

​​​​​​​Akyazı Akşemsettin Cami İmam Hatibi Muhammet Ali Uzun camisinde namaz kılan cemaatine her yılın Aralık ayı içerisinde (yılda bir kez) çiğ köfte ikramında bulunmayı geleneksel hale getirdi.

Akyazı Akşemsettin Cami İmam Hatibi Muhammet Ali Uzun camisinde namaz kılan cemaatine her yılın Aralık ayı içerisinde (yılda bir kez) çiğ köfte ikramında bulunmayı geleneksel hale getirdi.

Göreve başladığı yıldan itibaren (4 yıldan beri) çiğ köfte ikramı yapan İmam Hatip Muhammet Ali Uzun bu düşüncesini “Çiğ köfte bahane, meşk, ilahi, kaside ve kuran tilaveti şahane” sloganı ile yola çıkarak hayata geçirdiğini söyledi.

2022 yılına ait ikramını dün gece gerçekleşen maneviyat yüklü gecede yaptığını ifade eden Akşemsettin Cami İmam Hatibi Muhammet Ali Uzun, İlçe Müftümüz başta olmak üzere gecemize katılan ve güzel sesleri ile cemaatimizi manevi yönden yücelten değerli meslektaşlarına teşekkür etti.

Çiğ köftenin ikram edildiği geceye katılan ve cemaate hitaben bir de konuşma yapan İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, bu güzel gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere de tebrik etti.

Akşemsettin cami İmam Hatibi Muhammet Ali Uzun ve Müezzini Muharrem Dertlinin ev sahipliği yaptığı geceye İstanbul Süleymaniye baş müezzini Süleyman Koçyiğit, Kuzuluk Kaplıca cami İmam Hatibi Emrullah Sele, Gazi Süleyman paşa cami müezzini Mehmet Şimşek, Nuri Osmaniye Cami müezzini Muhammet Kavuklu, Baraka cami müezzini Kadir Kurtoğlu da katıldı ve güzel sesleri ile okudukları Kuran-ı Kerim, ilahi, ve kasidelerle cemaate unutulmaz bir gece yaşattılar.