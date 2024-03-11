Bilal Soykan kadın çalışanları ile bir araya geldi

​​​​​​​8 Mart Dünya emekçiler günü münasebetiyle Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

8 Mart Dünya emekçiler günü münasebetiyle Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Soykan gün münasebetiyle önce Belediyede çalışan kadınlarla, sonra da Ak Parti Kadın Kolları ile verdiği yemekte bir araya geldi.

Günlerini kutlayan belediye başkanı ve Cumhur ittifakı başkan adayı Bilal Soykan, kadınlarımızın yerleri bizde özeldir. Değerli hanımefendilerimizi yılda bir kez değil, günün her saatinde, hatta dakikasında bile aklımızdan çıkarmamamız, onlara hak ettikleri değeri vermemiz gerekiyor. Ben bu vesile ile kadınlarımızın bu anlamlı günlerini kutluyor, bütün kadınlarımıza sağlık, esenlik ve mutluluk diliyorum açıklaması yaptı ve akabinde de davetine katılan kadınlara hediyelerini bizzat kendisi verdi.

Düzenlenen yemeğe Ak Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem ile belediye başkan yardımcıları da katıldı.