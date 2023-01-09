Berberin yaptığı zam tepki çekti

​​​​​​​Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan berberlerin son yaptığı zam Akyazılıların tepkisine neden oldu.

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan berberlerin son yaptığı zam Akyazılıların tepkisine neden oldu.

Bağlı oldukları Oda aracılığı ile Kira, Bağ-Kur, Sigorta primleri ve diğer ürünlerde yaşanan fiyat artışları nedeniyle bağlı oldukları birliklerine (SESOB) zam isteğinde bulunan Akyazı’da mesleki çalışmalarını yapan berberlerin bu istekleri SESOB tarafından fazlasıyla kabul edilince ortaya çıkan fahiş fiyat artışı berberleri memnun ederken, bu defa o fahiş fiyat artışı Akyazılı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Berberlerimizin yaptığı zammın üzerinden daha bir yıl bile geçmedi bu defa ikinci zam geldi ki hem de ne zam diyen Akyazılılar, 20 liraya sakal tıraşı olurken bu rakam 40 liraya, 40 liraya saç tıraşı olurken bu rakam 80 liraya çıkınca bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Bir anda hizmetlerine yüzde yüz zam isteyen ve de alan Berberlerin yüzde 30 zam alan biz emeklilerimizi ve yüzde 54 zam alan asgari ücretlilerimizi de düşünmeleri gerekiyordu. Bu fahiş fiyat artışı gösteriyor ki, bizim gibi geçim zorluğu çekenler bundan sonra berber dükkanından içeri girmeyecek ya da ayda yılda bir kez girip tıraş olacaklar. Bu durumda da bize göre kaybeden yine berberlerimiz olacaktır dediler ve fiyat artışını bir kez daha gözden geçimleri çağrısında bulundular.