BELEDİYE MECLİSİNDE YILIN İLK TOPLANTISI 03 OCAK SALI GÜNÜ GÜNDEMDE 12 MADDE VAR

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en İşleri Müdürlüğünden havale edilen 28.12.2022 tarih ve 27553 sayılı yazısına istinaden; İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanlarında diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte yapılması planlanan mevzuatta belirtilen iş ve işlemler ile yapım, bakım ve onarım gibi her türlü hizmetler için 5393/75.madde gereği ortak hizmet projeleri ve her türlü hizmet ile ilgili kurumlarla protokol ve sözleşme yapmak, Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan hizmetlerle ilgili olarak kar amacı gütmeyen kurumlar ile kamu kurum ve kuruluşlara ayni yardım yapılmak üzere 2023 yılı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına Bilal SOYKAN’a yetki verilmesinin görüşülmesi hususu.