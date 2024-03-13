BELEDİYE BAŞKAN ADAYI SOYKAN’DAN MİLLET BAHÇESİ SÖZÜ

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerin başında yer alan Kızılelma Millet Bahçesini tanıtarak,

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan yeni dönemde gerçekleştirecekleri projelerin başında yer alan Kızılelma Millet Bahçesini tanıtarak, “ Mudurnu Deresi’nin yanında 96 dönüm alanda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi Akyazı’ya çok yakışacak” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan yeni dönemde Akyazı’ya yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazandıracaklarını açıkladı. Yeni dönemin en büyük projelerinden bir tanesi olan Akyazı Kızılelma Millet Bahçesi’nin 96 bin metrekare alan üzerinde inşa edileceğini ifade eden Başkan Bilal Soykan, “ İçerisinde millet kütüphanesi, millet kıraathanesi, kır düğünü yapılacak alanlar ile binlerce metre yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu projemizi yeni dönemde ilçemize kazandıracağız. Aileler çocukları ile birlikte burada sıkılmadan uzun süre vakit geçirebilecekler” dedi.

Millet Bahçesi’nin açık hava müzesi şeklinde yapılacağını ifade eden Başkan Soykan, “ Mudurnu nehri kenarında eski mezbaha ve tır parkımızın olduğu alanda yapacağımız Kızılelma Millet Bahçemizin içerisinde İnsansız Hava Araçlarımızın, Silahlı İnsansız Hava Araçlarımızın, milli tankımız Altay’ın, Togg’umuzun ve bütün yerli üretimlerimizin maketlerinin de bulunacağı millet bahçemiz açık hava müzesi gibi olacak” dedi.



Akyazı için verdikleri sözleri bugüne kadar yerine getirdiklerini ifade eden Bilal Soykan, “ 2019 yılında seçim beyannamemizde bulunan tüm projelerimizi hayata geçirdik. İlçe Terminali, Mezbaha ve Canlı Hayvan Borsası ve Spor Kompleksi Projeleri, 5 yıl önce sözünü verdiğimiz bu projelerin hepsini gerçekleştirdik. Laf değil icraat ürettik ve üretmeye de devam edeceğiz. Yeni dönemde de verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz. Kızılelma Millet Bahçemizi de diğer projelerimizi de ilçemize kazandıracağız” dedi.