Belediye basın ve CHP’den kutlama ziyareti

​​​​​​​Akyazı Belediyesi basından sorumlu belediye başkan yardımcısı Ali Özer beraberinde basın müdürü Muhammet Atılgan ve basın biriminde çalışan

Akyazı Belediyesi basından sorumlu belediye başkan yardımcısı Ali Özer beraberinde basın müdürü Muhammet Atılgan ve basın biriminde çalışan Akın Erdem, CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’da beraberinde yönetim kurulu üyesi Erdal Karaoğlan ve Partili Cemil Yüksel ile Nevzat Turhan olduğu halde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle Akyazı’da görev yapan gazeteciler Salim Özyılmaz ile Kenan Certel’e bir kutlama ziyaretinde bulundular.

Ziyarette konuşan belediye başkan yardımcısı Ali Özer ve CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, çalışan tüm gazetecilerin bu anlamlı günlerini tebrik ediyoruz dediler ve yüce mevlamız sizlere güzel haberler yazmayı, bizlerede yazdığınız o güzel haberleri okumayı nasip etsin temennisinde bulundular.

Gazeteciler Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de yapılan ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve ziyaretler için misafirlerine teşekkür ettiler.