Başkan Soykan’dan hasta ziyaretleri

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan önceki akşam Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine giderek önce Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan önceki akşam Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine giderek önce Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın babaannesini, sonra da yine Kuzuluk Orta Mahalle sakinlerinden Cevat Demiralay’ı ziyaret etti ve hem hastalara hem de hastalara refakat edenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret edilen hastaların refakatçıları da Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür ettiler. Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı Başkan Soykan’ın hastaneye yaptığı ziyaretlerde kendisine eşlik etti.