Başkan Soykan Zabıta Müdürlüğünü Ziyaret etti

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Zabıta Müdürü Seçkin Yıldırım’dan çalışmaları

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, Zabıta Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Zabıta Müdürü Seçkin Yıldırım’dan çalışmaları ile ilgili bilgi alan başkan Soykan, personeline bir de konuşma yaptı.

Başkan Soykan, Zabıtanın belediyede önemli bir konumda olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi “ Sizler görevlerinizi yaparken dikkatli olmak ve dikkatli davranmak z orundasınız. Çünkü sizler görevlerinizi yaparken muhatabınız her zaman vatandaş ve esnaf olmuştur. Onun için bir taraftan görevinizi gerektiği şekilde yapacak, yaparken de vatandaşı ve esnafı kırmamaya özen göstereceksiniz. Bunu başardığınızda Zabıta iyi çalışıyor derler” dedi ve bütün Zabıta personeline çalışmalarında üstün başarılar dileğinde bulundu.