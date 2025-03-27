Bakan yardımcısı Boyraz’dan  Akyazı KYK Yurduna gece yarısı ziyareti

​​​​​​​Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gece yarısı (sahur vaktinde) Akyazı KYK Yurdunu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencilerle sohbet edip isteklerini dinledi ve o istekleri bir bir not aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz gece yarısı (sahur vaktinde) Akyazı KYK Yurdunu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencilerle sohbet edip isteklerini dinledi ve o istekleri bir bir not aldı.

Bakan yardımcısı Boyraz bu ziyaretiyle bir yıl önce vermiş olduğu sözü de yerine getirmiş oldu. Bakan yardımcısı Boyraz’ın öğrencilerle tanışması bir yıl önceye dayanıyor. Boyraz’ın KYK önünden geçerken kendilerini okula götürecek olan aracı kıl payı kaçırmalarına şahit olması, aracı kaçıran öğrencileri kendi aracına alması ve onları okullarına götürüp derslerine yetiştirmesi ile bu tanışıklık başladı ve öğrencilerin “fırsat bulursanız yurdumuza da bekliyoruz” taleplerine karşılık “ Evet fırsat bulursam gelirim” sözüne de yaptığı bu ziyaretle karşılık vermiş oldu.

Samimi bir ortamda geçen ve öğrencilerle birlikte sahur yapan Bakan yardımcısı Osman Boyraz Akyazı KYK yurduna yaptığı sahur ziyaretinde Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun ve Yurt Müdürü Arif Kamil Bostan’da eşlik etti.