AKYAZI'DA KADİR GECESİ COŞKU İLE KUTLANDI

Akyazı Camileri gecenin faziletlerinden yararlanmak isteyen Müslüman cemaat, kadını erkeği çocukları ile camilere koştu. Camilerde düzenlenen çeşitli etkinlikleri ve verilen vaazları dinledi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi tüm islam aleminde olduğu gibi Akyazı Camilerinde de coşku ile kutlandı.

Akyazı Camileri gecenin faziletlerinden yararlanmak isteyen Müslüman cemaat, kadını erkeği çocukları ile camilere koştu. Camilerde düzenlenen çeşitli etkinlikleri ve verilen vaazları dinledi. Yapılan dualarla Allah’tan bağışlanması isteklerinde bulundu.

Akyazı Darul- Kurra Camii avlusunda sofralar kuruldu mahalle sakinlerine iftar verildi.

İftar sonrası camiye geçen cemaat Din görevlisi camii İmam Hatibi Nurullah Dindar Hoca verdiği vaazda Kadir gecesinin bin aydan hayırlı bir gece olduğunu ve Kuran-Kerimin bu gecede Cebrail meleği tarafından yüce peygamberimiz Hz Muhammed’e vahyedilmeye başlandığını söyledi. Nurullah Hoca bu gecenin en iyi şekilde ibadetlerle değerlendirilmesi gerektiğini de belirterek gecenin Allah’tan günahlarının bağışlanması için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Akyazı’daki Gazisüleymanpaşa camminde de aynı coşku yaşandı. Akyazı protokolü gecenin coşkusunu bu camide yaşadı.

Akyazı kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,Belediye başkanı Bilal Soykan,Ak Parti il başkanı Yunus Tever ve İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’inda aralarında bulunduğu protokol cemaatin gecesini kutladılar.

Cami Çıkışında Sakarya Büyükşehir belediyesi Helva,Akyazı belediyesi kandil simidi dağıtırken,Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Z.Şinasi Bayraktar’un ruhuna aften lokma ikramında bulunuldı.

KADİR GECESİ NE ZAMAN

Bu gecenin ise Ramazan ayının son 10 gününde aranması gerektiği muhtemelen Ramazanın 27. Gecesi olduğu kabul edilmektedir. İndirilen ilk ayet ise “OKU” ayeti olmuştur.

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR.

Bu gecenin önemi son derece yüksektir ve tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Öyle ki bu gece ile tüm insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla tanışmaya başlamış, İslam dini ortaya çıkmıştır.

Bu geceden sonra kız çocukları toprağa gömülmekten kurtarılmış, insanların kendi eliyle yaptıkları ve daha sonrasında taptıkları putlar yıkılmış, cahiliye karanlığı ortadan kaldırılarak insanlar zulümlerden kurtarılmıştır.

Tüm insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla karşılaşmış, cahiliye devri sona ermiş ve insanlara İslam'ın güzellikleri aktarılmıştır. Bu günden sonra insanlar putları bırakmış ve Allah'a (c.c) yönelmiştir. Kız çocuklarına değer verilmeye başlanmış, onların diri diri toprağa gömülmesi engellenmiştir. Ayrıca insanların birbirlerini ezmeleri, katletmeleri de yasaklanmıştır.

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR.

İslam aleminin yol gösterici olan Kuran bu gece tüm insanlığa indirilmiş ve insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla tanışmışlardır. Bu gecenin önemi Kuran'da bulunan 'Kadir suresi' ile tüm insanlara anlatılmıştır. Kadir suresi üzerinde bu gecenin önemi vurgulanmış, Peygambere (s.a.v) ve insanlara ışık tutulmuştur. Kadir gecesinde yapılan ibadetlerde kat kat sevaplar yazılarak, insanların günahlarının affedileceği de bildirilmiştir.