AKYAZI’DA DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile Akyazı İlçesinde İlçemiz Özel Eğitim 1. Ve 2. Kademe okulu Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenledi.

Akyazı merkezi çarşı içinde düzenlenen etkinlik için okulun öğrencileri, öğretmenleri ve velileri hazırladıkları platform önünde toplandılar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bazı siyasi parti yetkilileri ile okul müdürlerinin de katıldığı etkinlikte ilk önce hazırlanan reyonlar gezildi.

Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Okul Müdürü Uğur Arslan şunlar söyledi. “3 Aralık; Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edilmiştir. 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada ve ülkemizde bu özel insanların sorunlarına dikkat çekmek için belirlenmiş bir gündür. Dolayısıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlanacak veya bayram yapılacak bir gün değil, karşılaşılan sorunların gündeme getirileceği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınacağı bir tarih olmalıdır.

Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Birçok yerde duyduğumuz gibi, “asıl engel yüreklerde” de değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı, engellinin hayatını zorlaştıran sorunlar olduğu kabul görmüştür. Yani bu özel kardeşlerimiz bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorsa, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsa, toplu taşıma araçları bu özel insanlara uygun olmadığı için kullanılamıyorsa, engelli park yerlerine araçlar için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa, işe girmek istediklerinde reddediliyorsa, insanların “sen bunu yapamazsın” cümlelerine maruz kalıyorsa, asıl engel burada demektir. Yani asıl engel, hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve “sen bunu yapamazsın” şeklinde ortaya çıkan önyargılardır. Üstelik bu taleplerin sağlanmasını istemek ayrıcalık ya da lütuflar da değildir. Bunlar, herkesle birlikte eşit ve adil bir ortamda bu insanların yaşayabilmesi için gerekli düzenlemelerdir ve hem ulusal, hem de uluslararası yasalarda var olan haklardır.

Çoğu yerde ve toplantıda duyarız: “Herkes bir engelli adayıdır” denir ve yapılan hizmetin bu nedenle hayata geçirildiği ima edilir. Çevremizdeki birçok kişi de bunu iyi niyetiyle söyler. Oysaki bu, “Günün birinde ben, siz ya da yakınım da bunlar gibi olabilir. Şükürler olsun ki böyle değiliz. Bu yüzden bunlara yardım edelim” benzeri engelli bireyleri ibret alınması insanlar olarak gören bir anlayışın ürünüdür. Bu nedenle; yapılacak her düzenleme günün birinde engelli olma ihtimaline karşı değil de, bireysel farklılıklar dikkate alınarak, toplumda yaşayan her bireyin hayatın her alanına eşit ve özgür bir şekilde erişimini sağlamak bakış açısıyla yapıldığında, daha iyi sonuçlar vermektedir.

Toplumda farkındalık oluşturmak, onlara gerekli desteği vermek, onların da hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumlulukları arasındadır. İnsanlar birbirlerinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır. Onları soyutlayıp, ötekileştirmek yerine bütünüyle aramızda oldukları bir hayat sunalım. Onlara engel değil, destek olalım. Hayatlarına bir ışık da biz yakalım. Buradan hareketle Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu Olarak "biz de varız" sloganıyla yola çıkarak sizlere bir program hazırlamak istedik. Öğrencilerimiz ellerinden geldiğince gayret gösterdiler. Ufak hatalarını lütfen görmezden gelmenizi istirham ediyorum.

Şimdiden sahneyi onlara bırakıyor ve bütün misafirlerimize iyi seyirler diliyoruz.”

Okul Müdürünün konuşmasının ardından çarşı içinde sembolik bir yürüyüş yapıldı.

Dünya engelliler günü farkındalık etkinliği çarşı içi yürüyüşü ile sona erdi.