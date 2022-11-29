AKYAZI TERMİNALİ 2 ARALIK CUMA GÜNÜ AÇILIYOR

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin uzun yıllardan beri ihtiyacı olan Akyazı İlçe Terminali’nin 2 Aralık Cuma günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek törenle açılacağını açıkladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçenin uzun yıllardan beri ihtiyacı olan Akyazı İlçe Terminali’nin 2 Aralık Cuma günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek törenle açılacağını açıkladı.

Akyazı’nın uzun yıllardır ihtiyacı olan Akyazı İlçe Terminali açılıyor. Fatih Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alanda 8 milyon 772 bin liraya inşa edilen ve ilçedeki toplu taşıma sistemine düzen getirecek olan Akyazı İlçe Terminali’nde çalışmalar tamamlandı. Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan bu önemli projenin açılış töreni 2 Aralık Cuma günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek.

Akyazı için söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemize değer katacak ve hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeler üretiyoruz. Yıllardan beri Akyazı’nın bir eksiği ve sorunu olan İlçe Terminali’ni de vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi tamamladık ve açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni ilçe terminalimiz ile birlikte ulaşımı tek çatı altında toplayacağız ve vatandaşlarımızı konforlu ve hızlı ulaşım seviyesine ulaştıracağız” dedi.

Akyazı için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Soykan, “ 2023 yılı Akyazılılar için çok güzel geçecek. Birçok projemizi inşallah sırasıyla hizmete alacağız. İlçe Terminali’nin açılışı ile inşallah bu süreci başlatmış olacağız. 2 Aralık Cuma günü saat 15.00’da gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. İlçemiz ve şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.