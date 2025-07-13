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Akyazı Şoförler Odasından Aşure İkramı

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Akyazı Şoförler Odasından Aşure İkramı

Baraka Cami önünde yapılan aşure ikramı öncesi İmam Hatipleri tarafından vefat etmiş şoförler için Kuran-ı Kerim okuması yapıldı. Okuma emekli İmam Hatip Yunus Atmaca ile Baraka Cami İmam Hatibi Kadir Kurtoğlu tarafından yapıldı.

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası geleneksel hale getirdiği “Aşure ikramı”nı Cumartesi günü yaptı. Baraka Cami önünde yapılan aşure ikramı öncesi İmam Hatipleri tarafından vefat etmiş şoförler için Kuran-ı Kerim okuması yapıldı. Okuma emekli İmam Hatip Yunus Atmaca ile Baraka Cami İmam Hatibi Kadir Kurtoğlu tarafından yapıldı. Okuma ve ikindi namazının kılınmasının ardından cami çıkışında ve cami önünde aşure ikram edildi. Düzenlenen “Aşure ikramı” etkinliğine Sakarya’dan gelen Oda başkanları, Akyazı Oda başkanları ile Cami Cemaatı katıldı. Şoförler Odası başkan ve yönetimi de etkinlikte ev sahibi görevini başarıyla yaptı. Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, düzenledikleri “Aşure ikram” etkinliğine katılanlara teşekkür etti.