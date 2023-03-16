AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA EŞOFMAN DİKİYOR

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenciler

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenciler Deprem bölgesindeki 9-10 yaşındaki çocuklar için eşofman dikmeye başladı.

Öğretmenleri nezaretinde çalışmalarına başlayan öğrenciler belirledikleri sayıya ulaşıncaya kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecekler.

Okul yetkilileri öğretmen ve öğrencilerimizden gelen böyle bir anlamlı çalışmayı başlattıklarını amaçlarının depremzede çocuklarımızın bu soğuk havalarda ısınmaları için eşofman takımlarını bir an önce tamamlayıp gönderime hazırlıyoruz dediler.