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  • AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA EŞOFMAN DİKİYOR
Eğitim
Giriş Tarihi : 16-03-2023 20:36

AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA EŞOFMAN DİKİYOR

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri  bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenciler 

AKYAZI NİLÜFER HATUN MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA EŞOFMAN DİKİYOR

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri  bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrenciler  Deprem bölgesindeki 9-10 yaşındaki  çocuklar için eşofman dikmeye başladı.

Öğretmenleri nezaretinde çalışmalarına başlayan öğrenciler belirledikleri sayıya ulaşıncaya kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecekler.

Okul yetkilileri öğretmen ve öğrencilerimizden gelen  böyle bir anlamlı çalışmayı başlattıklarını amaçlarının depremzede çocuklarımızın bu soğuk havalarda ısınmaları için eşofman takımlarını bir an önce tamamlayıp gönderime hazırlıyoruz dediler.

 
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