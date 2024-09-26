Akyazı İlçe Tarım Müdüründen Başsavcı Aşık’a ziyaret

​​​​​​​ Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı makamında ziyaret etti.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Aşık, ziyarette Kurum çalışmaları ve Akyazı’nın tarımı ile ilgili bilgi veren Veysel Meydan’a hem ziyareti için hem de verdiği bilgiler için teşekkür etti ve kendisine ve tüm Müdürlük çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.