Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 26-09-2024 00:35

Akyazı İlçe Tarım Müdüründen Başsavcı Aşık’a ziyaret

​​​​​​​ Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı makamında ziyaret etti.

Akyazı İlçe Tarım Müdüründen Başsavcı Aşık’a ziyaret

 Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı makamında ziyaret etti.

Başsavcı Aşık, ziyarette Kurum çalışmaları ve Akyazı’nın tarımı ile ilgili bilgi veren Veysel Meydan’a hem ziyareti için hem de verdiği bilgiler için teşekkür etti ve kendisine ve tüm Müdürlük çalışanlarına başarı dileğinde bulundu.

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