AKYAZI İLÇE TARIM KÖYLERDE KOKARCA MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü son günlerin gündemden düşmeyen ismi kokarca ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek üzere mahalle mahalle dolaşıyor.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü son günlerin gündemden düşmeyen ismi kokarca ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek üzere mahalle mahalle dolaşıyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Ziraat Mühendisleri Harun Kapa ve Sinan Kılınç ile birlikte Akyazı’nın çiftçilik ve üretim konusunda önemli yeri olan mahallelerinden biri olan Eskibedil mahallesindeydiler. Mahalle Kahvehanesinde toplanan mahalle sakinlerine kahverengi kokarca ile nasıl mücadele edileceği hususunda geniş bilgiler verdiler ve durumun ciddiyeti konusunda uyarılarda bulunarak bu mücadelede herkesin elinden geleni yapmaları gerektiğini söylediler.

Müdür Veysel Meydan bu tür bilgilendirmelerin kış mevsiminin başlayacağı havaların soğuyacağı günlere kadar aralıksız süreceğini söyledi.