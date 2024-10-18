Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 18-10-2024 18:44

AKYAZI İLÇE TARIM KÖYLERDE KOKARCA MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

​​​​​​​Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü son günlerin gündemden düşmeyen ismi kokarca ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek üzere mahalle mahalle dolaşıyor.

AKYAZI İLÇE TARIM KÖYLERDE KOKARCA MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü son günlerin gündemden düşmeyen ismi kokarca ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek üzere mahalle mahalle dolaşıyor.

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan Ziraat Mühendisleri Harun Kapa ve Sinan Kılınç ile birlikte Akyazı’nın çiftçilik ve üretim konusunda önemli yeri olan mahallelerinden biri olan Eskibedil mahallesindeydiler. Mahalle Kahvehanesinde toplanan mahalle sakinlerine kahverengi kokarca ile nasıl mücadele edileceği hususunda geniş bilgiler verdiler ve durumun ciddiyeti konusunda uyarılarda bulunarak bu mücadelede herkesin elinden geleni yapmaları gerektiğini söylediler.

Müdür Veysel Meydan bu tür bilgilendirmelerin kış mevsiminin başlayacağı havaların soğuyacağı günlere kadar aralıksız süreceğini söyledi.

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