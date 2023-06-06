AKYAZI HALK EĞİTİMDE GÖZ KAMAŞTIRAN SERGİ

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2022- 2023 öğretim yılı merkez ve mahallelerde açmış olduğu değişik kurslarında meydana gelen eserlerden

Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2022- 2023 öğretim yılı merkez ve mahallelerde açmış olduğu değişik kurslarında meydana gelen eserlerden oluşan muhteşem sergisini bugün yapılan törenle açtı.

Binlerce eserin sergilediği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanılan sergi adete göz kamaştırdı.

Akyazı Atatürk Kapalı spor salonu bahçesindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Törende konuşan Halk Eğitimi Merkezi müdürü Dursun Ali Yaman halk eğitimin çalışmaları hakkında bilgi verirken 2022-2023 öğretim yılında Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 341 Mesleki kurs ve 517 Genel Kurs ve 17 okula yazma kursu olmak üzere 875 kurs açtıklarını, Bu kurslardan 14.438 i kadın 5365 i de erkek olmak üzere 19.803 kursiyer yararlandığını söyledi. Ayrıca açık öğretim Lisesinde 1840 ve açık öğretim orta okulunda da 463 öğrencinin okullarına devam ettiklerini ifade etti.

Müdür Dursun Ali Yaman kursların açılmasında kendilerine destek veren Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Kurs öğretmenleri ve öğrencilerine de teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Bilal Soykan, Sakarya Milletvekili Ali İnci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve Kaymakam Yakup güney birer konuşma yaparak halk eğitim yetkilileri, kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Serginin açılışı Sergiye katılan protokol tarafından yapıldı. Kapalı spor salonu içinde sergilenen eserler adeta göz kamaştırırken Kaymakam ve beraberindeki protokol birbirinden güzel eserleri hayranlıkla izlediler ve kurs öğretmenlerinden detaylı bilgi aldılar.

Halk Eğitim sergisi 2 gün açık kalacak.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisine Kaymakam Yakup Güney, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Bazı daire Müdürleri ve Şube Müdürleri, Muhtarlar ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.