AKYAZI HALK EĞİTİM  REŞADİYE VE ŞEREFİYE SERGİLERİ İLE SEZONU KAPATTI

​​​​​​​Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı çalışmalarını Şerefiye ve Reşadiye Mahallelerinde açmış olduğu sergilerle sezonu kapatarak çalışmalarını tamamladı.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı çalışmalarını Şerefiye ve Reşadiye Mahallelerinde açmış olduğu sergilerle sezonu kapatarak çalışmalarını tamamladı.

Her iki Mahallede açılan Biçki dikiş ve el sanatları kurslarında el emeği göz nuru eserler camilerin salonlarında halkın görüşlerine sunuldu.

Reşadiye Mahallesinde Pınar Dertli usta öğretici olarak öğretmenliğini yaparak Şerefiye Mahallesinde ise Ayşenur Yılmaz usta öğretici olarak görev yaptı.

Sergilerin açılışı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Öztürk ve Yılmaz Taşdelen, Mahalle Muhtarları, bazı okul Müdürleri, İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Halk Eğitim yöneticileri ve mahalle halkının katılımı ile gerçekleşti.

Şerefiye Mahallesindeki sergi açılışı sırasında elektriklerin kesik olması talihsizliği yaşanırken sergi lüks ışığı altında gezildi.

Sergiyi gezenler Her iki sergideki eserlerin mükemmel olduğu konusunda görüşlerini dile getirdiler.