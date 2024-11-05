Akyazı belediye meclisi toplandı

​​​​​​​Akyazı belediye meclisi Kasım ayı olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanan belediye meclisi 8 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Akyazı belediye meclisi Kasım ayı olağan toplantısını yaptı. Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanan belediye meclisi 8 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.

Gündem maddelerine geçilmeden belediyenin çalışmalarını yansıtan sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra Başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi Yılmaz Taşdelen , BBP si meclis üyesi Emre Özdemir ve MHP li meclis üyesi Şamil Türkan gündem dışı birer konuşma yaptılar. Her üç hatibin ortak noktası terörü kınama ve Cumhuriyeti kutlama hususu oldu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin 1.maddesine göre Topağaç Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plana göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine ilişkin İmar Komisyonundan gelen rapor oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine geçildi. Sakarya Büyükşehir belediyesine bağlı olan grup yolundaki Türkorman Köy sokağının ismi şehit Cengiz Yılmaz olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 3.maddesi gereğince Bıçkıdere, Salihiye, Kepekli, Yörükyeri ve Durmuşlar Mahallelerinin 16 Ekim 2020 tarih ve 7254 Sayılı “Kırsal Mahalle” olma istekleri bir önceki meclis toplantısında İmar Komisyonuna gönderilmiş bu isteği görüşen komisyon ret etmiş ve buna ilişkin raporu bugünkü toplantıda oylandı ve AKP ve MHP oyları ile (oy çokluğuyla) bu ret edildiğine dair rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Bu maddeye BBP’den bir üye ret, diğerleri çekimser oy kullandı.

Gündemin 4.maddesine geçildi. Ceferanlı Mahallesinin Erdoğdu, Süpren Mahallesinin Düzyazı ve Ramaslı Mahallesinin de Topağaç Mahallesi olarak tek isim halinde güncellenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesine geçildi. Bu maddede yer alan Akyazı’nın 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan notlarında değişiklik yapılması ve plan notu eklenmesi için gündeme getirilen bu teklif görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6.maddesinde yer alan 2025 yılına ait hazırlanan gelir tarifesi görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7. maddesine göre Ballıkaya Mahallesinde istimlak edilerek kamulaştırılacak olan yer için kamulaştırma yapmak üzere belediye başkanı ile encümen üyeleri için istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 8.maddesi gereğince 2024 yılı yatırım programına alınmış Akyazı belediyesi sınırları için de merkez mahallelerde yapılacak olan yollar ve bakımları için alınması düşünülen 20 bin ton finişerle serilecek asfalt, Yama için 7 bin ton asfalt ve 3 bin ton plenet altı asfalt alımı için İller Bankasından düşük faizli, uzun vadeli olmak üzere 35 milyon lira borç alınması için yapılacak olan sözleşmeye yapmak üzere başkan için istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Toplantıda konuşan belediye başkanı Bilal Soykan yaptıkları hizmetlerde büyük katkı sağlayan ve kendileri ile uyumlu çalışan B.Ş: Belediye başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti.

Başkan Soykan konuşmasının bir kısmını Kokarca ile ilgili yapılması gereken mücadeleye ayırdı. Bu mücadele sadece belediyenin başa çıkacağı bir mücadele değil. Bu mücadele top yekün bir mücadele olmalı. Onun için bu ay içinde belirlenecek günde hep birlikte mücadele etmeye hazırlık yapıyoruz dedi. Ve vatandaşı top yekün mücadeleye çağırdı.