​​​​​​​Meclis şu anda hizmet vermekte olan belediye binasını satma kararı aldı. Karara BBP’nin 5 meclis üyesi satışa ret verirken, AKP ve MHP’li Üyeler evet diyerek satışa onay verdiler.

Meclis şu anda hizmet vermekte olan belediye binasını satma kararı aldı.

Karara BBP’nin 5 meclis üyesi satışa ret verirken, AKP ve MHP’li Üyeler evet diyerek satışa onay verdiler.

Akyazı belediye meclisi 2025 yılının ilk toplantısını yaptı. 16’sı ana, 1’i de ilave olmak üzere 17 maddeyi görüşüp karara bağladı.

Toplantıda en önemli madde olan şu anda belediye binası olarak hizmet vermekte olan binanın zemin katında bulunun dükkanların satışıyla (Şimdilik dükkanlar) ilgili olarak gündemin 16. maddesi oldu. 16 maddede Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 30 Aralık 2024 tarih ve 61397 sayılı yazıyla meclise gelen ve hazırlanan gündem maddeleri arasında yer alan mülkiyeti belediyeye ait olan Akyazı İlçesi (tapuda halen Cumhuriyet Mahallesi diye geçen) ancak Gazi Süleyman paşa Mahallesinde bulunan 44 ada, 178 parsel no.lu 982,76 M3 yüzölçümlü üç katlı betonarme hizmet binası ve arsa niteliğindeki taşınmazın zemin katında bulunan 21 adet bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dahilinde 5393 sayılı belediye yasasının 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince satılması için belediye başkan ve encümene yetki verilmesi istendi. Bu isteme AKP ve MHP’li meclis üyeleri evet derken, BBP li 5 üye ret oyu kullandı. Böylece bu gündem maddesi oy çokluğuyla geçmiş oldu.

Gündem görüşülmeden önce söz alan BBP’li meclis üyesi Emre Özdemir grubu adına yaptığı konuşmada satışa karşı olduklarını grup olarak bu maddeye ret oyu kullanacaklarını söyledi. Satışlarda çok dikkatli olmalıyız diyen Özdemir, satışı istenen belediye binasının şehrin göbeğinde ve Akyazı’nın ultra kalbi olduğunu söyledi ve satış kararı bir kez daha gözden geçirilmelidir. Daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Satış kararı alınmadan önce bu maddenin gündemden çıkarılmasını talep ediyoruz. Yenisi yapıldığında bu bina Akyazılıların yararlanabileceği çok amaçlı olarak kullanılabilir. Dükkanlardan gelecek olan kira bedelleri belediyeye kalır. Ya da bu bina yıkılmalı ve alan tamamen meydan olarak kalmalıdır. Baştan da söylediğim gibi biz belediyemiz binasının satışına şiddetle karşıyız ve ret oyu kullanacağız dedi.

Belediye ve Meclis başkanı Bilal Soykan da hastanemiz yakınında yeni bir belediye hizmet binası yapacağız. İnşaata başlamak için paraya ihtiyacımız var. O bakımdan satışlardan elde edeceğimiz parayla inşaatı başlatmayı düşünüyoruz şeklinde cevap verdi ve konuşmasının ardından da maddeyi oylattı. Madde yine yukarıda belirtildiği gibi AKP ve MHP’li meclis üyeleri evet, BBP’li meclis üyelerin de ret oy kullanınca madde oy çokluğu ile geçti.

Satış kararının alınması bir anda Akyazı’da gündem oldu ve kulislerde bu konu konuşulmaya başlandı.

Bu toplantıda diğer önemli maddelerden biri de başkan yardımcılarının maaşları ile Meclis üyelerine verilecek olan oturum ücretlerinin miktarları oldu. Belediye başkanının alacağı yeni ücret belirlenmediği için kararlar başkan yardımcıları için başkan maaşının üçte ikisi, meclis ve komisyon oturum ücretlerinin de yine başkan maaşının üçte biri oranında verilmesi kararı alındı. Zabıta Memurlarının fazla çalışma ücretlerine ve sözleşmeli personele de zam çıktı.

Gündemin ilk 4 maddesi İmar Komisyonundan geldiği şekli ile kabul edildi. Böylece Gazi Süleyman Paşa Mahallesi ile Konuralp Mahallesini birbirinden ayıran Yağcılar Caddesinin Yağcılar Mahallesinde bulunan Yağcılar 2 sokakla birleştirilerek Gündoğan Mahallesi sınırına kadar Yağcılar caddesi olarak güncellenmesi, Pazarköy mahallesi sınırından başlayan ve Harunusta mahallesi sınırında biten Hasanbey sokağının yol tipi cadde olarak güncellenmesi ve Yıldırım Beyazıt Caddesinin isminin değiştirilerek Ordu İli Gülyalı İlçesinde şehit olan Astsubay Fatih Çangır olması meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Bu toplantı da denetim kurulu üyeleri de seçildi. Gizli oyla yapılan seçimde Sait Beşir, Enes Murat Balcı, Selim Kurt (AKP) Murat Öz (MHP) ve Ahmet Yıldırım (BBP) Denetim kurulu üyesi oldular. AKP’li Oğuzhan Çolak ise 1 oyda kaldı.

Gündemin ilave gündem maddesi görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilirken, gündemin önemli maddelerinden ikisi önemliydi. Birincisi birinci maddede Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili olarak hazırlanan imar komisyon raporuna göre 320 hektar araziye imar izni verildi. Diğeri ise beşinci maddeydi. Bu maddede yer alan Salihiye Mahallesinde bulunan 106 ada, 5-6-7-10 no.lu parseller imar değişikliği yapılarak sanayi bölgesine dahil edildi.

Toplantıda AKP li Meclis ve belediye başkan yardımcısı Yılmaz Taşdelen ile MHP’li Meclis üyesi Murat Öz yaptıkları konuşmalarda belediyenin 2024 yılında başarılı hizmetlere imza attığı söylediler ve başkan Soykan’a teşekkür ettiler. Murat Öz ayrıca 10 Ocak basın gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

Belediye ve Meclis başkanı Bilal Soykan, yaptığı hizmetleri bir kez daha anlattı. 17 ayrı yerde 18 uygulaması yaptıklarını ve belediyeye yer kazandırdıklarını, Karacusu çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti, şehir içi trafiğinin rahatlaması için yeni bir uygulama yapacaklarını söyledi ve konuşmasını “Hedefimiz daha güzel ve yaşanabilir bir AKYAZI’dır” diyerek tamamladı.

Meclis toplantısını CHP İlçe başkanı Mustafa Sağır, Deva Partisi İlçe başkanı Erkan Çoruhlu ve Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş ile bazı Muhtarlar da takip etti.