Akyazı Acelle Yayla Şenliği yapıldı

Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 35. gerçekleştirilen Akyazı Acelle Yayla Şenliği yapılacak yapılmayacak derken yapıldı.

Ünlü türkücü İsmail Türüt’ün sözleri ortamı gerdi

Türüt’ten coşkulu konser

Karadeniz müziğinin usta sanatçısı İsmail Türüt okuduğu türküleri ve yaptığı esprileri ile şenliğe katılanlara coşkulu anlar yaşattı ve şenliğe katılanlar türküleri Türüt’le birlikte söylediler.

Ağıralioğlu şeref konuğuydu

Anahtar Partinin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu şenliğin konuklarından biriydi. Ağıralioğlu şenliğe gelişinden ayrılmasına kadar hem partililerinden hem de şenliğe katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Horona katıldı ve kurtlarını döktü. En büyük ilgi kuşkusuz türküleri ile şenliğe renk katan ünlü Karadenizli sanatçı İsmail Türüt gösterdi. Türüt, hem türkülerini seslendirdi hem de Ağıralioğlu ile ilgili de övgü dolu sözler sarf etti. Türüt konuşması sırasında Ağıralioğlu için “Hemşehrimizi severim. Milli adamdır severim. Böyle insanlara sahip çıkmak lazım. Devlet Bey’e Allah uzun ömür versin ama artık yaşlanıyor. Bir müddet sonra siyasete ara verebilir. Tayyip Bey’de yaşlanıyor. O bakımdan meydanlar böyle değerli hemşehrilerimize kalacak. Başka ne olsun. Ben olaya böyle bakarım. Kusura bakmayın. Ben illi adamım, ben vatanını bayrağını seven adamım” dedi. Türüt’ün bu sözleri şenliğe katılanlarından alkış alırken, bu konuşma anında alanda bulunun AKP ve MHP İlçe başkanları ile Cumhur İttifakı taraftarlarından tepki aldı. Başkanlar, o türkülerini seslendirsin. Başka işe karışmasın. Boyundan büyük sözler sarf etmesin diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Kemençe ve Horon

Bu yıl 35.gerçekleştirilen Akyazı Acelle Yayla şenliğine katılanlar doyasıya eğlenme, kemençe eşliğinde de doyasıya horon tepme fırsatı buldular. Gün boyu eğlenceli vakit geçiren katılımcılar günün sonunda yorgun ama mutlu bir şekilde geldikleri yerlere geri döndüler.

Yayla şenliği kültür, sanat ve siyasetin buluşma noktası oldu. Renkli görüntülere sahne olan şenlik unutulmaz anılarla son buldu.