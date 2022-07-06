Akyazı’da kurban kesim yerleri denetlendi 

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında denetim ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelindeki kurban kesim alanlarında denetim ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban bayramı öncesinde ilçe genelinde kurban kesim alanlarını denetledi ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Kurban kesim yerlerinde yapılan denetimlerde temizlik ve sağlık kurallarına yönelik uyarılarda bulunulurken, kesimhanelerin temizliği, kesimden çıkacak atıkların ve atık suların bertaraf yöntemleri, hijyen şartları gibi hususlar kontrol edildi.

Kurban Bayramı öncesinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yapılması ve bayramın en güzel şekilde geçmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız izinsiz ve uygun olmayan yerlerde kesim yapmama konusunda dikkatli olmalılar. Tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı’nı şimdiden kutlarım” dedi.

Kurban kesim alanlarında uyulması gereken tedbirler ise şu şekilde;

- İl, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince açık olması ve hizmet vermesinin sağlanması

- Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesimhanelerin oluşturması, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemlerin alınması

-Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması

-Kasapların; su geçirmeyen önlük, eldiven, su geçirmez çizme kullanması

-Her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesi

- Kesim alanlarında el yıkama istasyonlarının veya en az % 70 alkol içeren el dezenfektanlarının bulundurulması, mümkünse temassız el dezenfektanı istasyonlarının seçilmesi,

-Kesim alanlarında eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin kullanıldıktan sonra atılması için ayrı bir atık kutusu bulundurulması

-Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanarak daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır.

-Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanarak uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılarak, hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülerek uygun bir yerde yakılarak imha edilmelidir.