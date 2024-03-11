11 AYIN SULTANI RAMAZAN BAŞLADI İLK TERAVİH COŞKUSU YAŞANDI

​​​​​​​Ramazan ayının başlaması ile birlikte ilk teravih namazında camilerimiz doldu taştı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte ilk teravih namazında camilerimiz doldu taştı.

Yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar camilere koşan vatandaşlar ilk teravih namazı coşkusu yaşadı.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa camii bu coşkunun yaşandığı camilerimizden biri idi.

Namaz öncesi Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir on bir ayın sultanı Ramazan ayının anlam ve önemini belirten vaazi ilgi ile dinlendi.

Büyükleri ile birlikte camiye gelip namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

Teravih namazını kılan Akyazı’lılar, depremde hayatını kaybedenler ve İsrail’in işgali altındaki Gazze için dua ettiler.

İl Müftülüğünün belirlemesi ile Akyazı Gazi Osman Paşa camiinde Hatim ile kılınmaya başlanılan teravih namazına Ramazan boyunca devam edileceği öğrenildi.