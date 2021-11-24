AKYAZI'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri

Bu haber 2021-11-24 22:41:34 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri başöğretmenliğini kabul ettiği günün yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenlerle kutlandı.

Akyazı’daki İlk tören saat 10.00 da Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşti.

Buradaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir iki öğretmenle birlikte Atatürk Anıtına çelen koyarak saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okunarak göndere bayrak çekildi.

Akyazı’daki ikinci tören protokolün de katılımı ile saat 10.30 da Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu konferans salonunda yapıldı.

Endüstri Meslek Lisesince hazırlanan kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürünün günün anlamını belirten konuşmasının ardından stajyer öğretmenler adına Konuralp Anadolu Lisesi Edebiyat öğretmeni Yunus Akbaş öğretmenler adına konuşmasını yaptı.

Mesleğe yeni giren ve stajyerlikleri kalkan 46 öğretmenin yemin merasiminin ardından bu yıl emekliye ayrılanlara hizmet Şeref belgeleri verildi.

Programın bundan sonraki bölümlerinde daha önce öğretmenler günü dolayısı ile düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi. İki öğrencimin öğretmen konulu şiirlerinin okunması ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin “ben öğretmen olmak istiyorum” konulu orotoryosu seslendirildi.

Akyazı’daki kutlama töreni öğretmenlere çiçek verilmesi ile sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler günü ilçedeki tüm okullarda da çeşitli törenlerle kutlandı

TÖRENDE PROTOKOL KRİZİ

Akyazı’daki öğretmenler günü kutlama töreninde protokol krizi yaşandı. Törene katılan siyasi parti başkan ve temsilcileri protokolde yer bulamayınca kendilerine salonun en üst kısmında yer gösterilince ilk önce gösterilen yere oturdular ancak bir süre sonra tepki göstererek salonu terk ettiler.

Yaşadıkları şokun etkisi ile kendilerini dışarı atan CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Çakmak, Saadet Partisi İlçe Başkanı Şeref Tan, DEVA Partisi İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu, YENİDEN REFAH Partisi İlçe Başkanı Resul Kuşdil ve BÜYÜK BİRLİK Partisi İlçe Başkan Vekili Serdar Apaydın adına İYİ Parti İlçe Başkanı Fatih Çakmak açıklamada bulundu. Çakmak yaşadıkları olayın Faturasını ilçe Milli Eğitim Müdürüne çıkardı. Çakmak” Vatanın kurtaıcısı,Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen sıfatının verilmesinin yıldönümünde törenin yapılacağı tören alanına geldik. Törende katılan protokolün adları tek tek okunurken bizlerin adlarından hiç bahsedilmedi.Muhalefet partileri olarak bu bizleri üzdü. Salona geçtiğimizde de oturacak yer bulamayınca daha da üzüldük. Biz de topluca salonun en üst katındaki koltuklara topluca oturduk. Programı kısa süre izledikten sonra salonu terk ettik. Bize yapılan bu muamelenin tek sorumlusu olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir’dir. Kendisini şiddetle kınıyoruz” dedi.