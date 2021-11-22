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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KUTLANDI

20 Kasım Dünya Çocuk hakları günü kutlanırken öğrencilere ödül yağdı.
Bu haber 2021-11-22 09:39:46 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

20 Kasım Dünya Çocuk hakları günü kutlanırken öğrencilere ödül yağdı.

Akyazı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen  kutlama töreninde zeka oyunları ve resim yarışmalarında başarılı olan çocuklar ödüllendirildi.

Başarılı olan çocuklar cep telefonu, tablet, kitaplarla ödüllendirilirken  tüm çocuklara plaket ve madalya törene katılan protokol tarafından verildi.

Akyazı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yalçın Başer şunları söyledi. “ Çocuklarımız için çok anlamlı olan bu günde yine anlam yüklü hediyeler vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz etkinliğe katkı verenlerle başarılı olan bütün katılımcı çocuklarımıza teşekkür ediyorum”

Düzenlenen ödül törenine Sosyal Hizmetler il Müdürü Musa Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Kızılay Akyazı Temsilcisi ve Belediye Meclis üyesi Mustafa Birincioğlu ve bazı dai-re müdürleri ile  çocukların velileri katıldı.

 
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