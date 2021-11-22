Sokak Köpeklerinin saldırdığı 5 Koyun telef oldu

Akyazı Salihiye Mahallesinde Sokak Köpeklerinin saldırdığı

Bu haber 2021-11-22 09:35:44 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Salihiye Mahallesinde Sokak Köpeklerinin saldırdığı M.D.’ye ait 4 Koyun telef oldu.

Akyazı Salihiye Mahallesinde iddialara göre M.D.’ye ait Koyun ağılına giren Sokak Köpekleri 5 Kuyunu parçalayarak telef ettiler.

Koyun ağılından gelen gürültü nedeniyle koyunların yanına gelen M.M. Sokak Köpeklerinin Koyunları yediğini gördü.Eline aldığı Sopa ile Köpekleri kovalayan M.D. 5 Koyunu parçalanmış halde buldu.

Koyunları Sokak Köpekleri tarafından parçalanan M.D. Bazı Hayvan severler bu bölgelere gelerek Köpeklere yiyecek verdikleri için Köpeklerde buraları mesken tuttular, Tabi ki bu hayvanlarında yaşama hakkı var fakat Aç kalınca da saldırganlaşıyorlar, İlçemizde barınak var ,yetkililerin Sokaklarda dolaşan ve zaman zaman saldırganlaşan sahipsiz sokak köpekleri sorununa kalıcı bir çözüm bulmaları gerekiyor dedi.