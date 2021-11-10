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BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK AKYAZI’DA DA ÖZLEMLE ANILDI

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83.yılında tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde
Bu haber 2021-11-10 13:35:21 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 83.yılında tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Anıt Önünde tören

Atatürk büstünün bulunduğu alanda Akyazı belediyesinin başlattığı çalışmalar yapıyor olmasından kaynaklı olarak çelenk koyma töreni Kaymakamlık binası önündeki anıt önünde yapıldı. Kaymakam Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan temsil ettikleri kurumları adına anıtta çelenk bıraktılar, saygı duruşunda bulundular ve istiklal marşını birlikte söylediler.  09.05 de çalan siren eşliğinde bütün Akyazı 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Sosyal Gelişim Merkezindeki tören

Atatürk’ü anma programı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde yapıldı.  Bu yıl ki anma programında Akyazı Anadolu Lisesi görev aldı. Saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesinin ardından Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Gürsel Şahin Önderimiz Atatürk’ün yurt içinde ve yurt dışındaki yeri ve konumu ile ilgili tarihi bilgiler veren bir konuşma yaptı.

Anadolu Lisesi öğrencileri de hazırladıkları şiirlerini müzik eşliğinde okudular,  konuşmalarını yaptılar ve Atatürk’ün anılarından kesitler sundular ve Gelişim Merkezinde düzenlenen anma programı koronun seslendirdiği “Burası Muştur yolu yokuştur” türküsü ile son buldu.

Gerek Atatürk anıtı önünde ve gerekse Sosyal Gelişim Merkezinde yapılan törenlere Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, ATSO Meclis Başkanı Muzaffer Başer, bazı siyasi partilerin başkanları, Muhtarlar Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği başkanları ve yöneticileri, Akyazı’da görev yapan mülki ve askeri temsilciler, bazı Daire Müdürleri, Gaziler, Öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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