Gazeteciler Meslektaşlarının Doğum Gününü Kutladı

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı Haber Sitesi sahibi Kenan Certel,

Bu haber 2021-10-16 07:54:22 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Bizim Akyazı Haber Sitesi sahibi Kenan Certel, Radyo programcısı ve sunucu Remzi Armağan 15 Ekim günü 61 yaşına basan Akyazı Net sahibi ve TV 264- Medyabar Akyazı temsilcisi Alaattin Onur’u ofisinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı ve kendisine ömür boyu sağlık ve mutluluk dileklerini ilettiler.

Meslektaşlarının getirdiği yaş günü pastasına konulan mumları bir üfleyişte söndürmeyi başaran Alaattin Onur, gazeteci büyüklerimin yaptıkları bu ziyaret ve yaş günümü kutlamaları beni son derece mutlu etmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum, bende kendilerine uzun ve sağlıklı ömür temennisinde bulunuyorum dedi.

Gazetecilerin Alaattin Onur’a yaptıkları ziyarette Akyazı Net muhabiri İbrahim Aydın’da ev sahipliği yaptı.