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AĞACA ASILI OLARAK BULUNDU

37 yaşındaki Erhan ağaçta asılı halde bulundu
Bu haber 2021-10-06 00:49:39 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

37 yaşındaki Erhan ağaçta asılı halde bulundu

Bunalıma giren 37 yaşındaki Erhan A. Akyazı yakınlarında sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından ağaca aslı olarak ölü şekilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Taşburun Mahallesinde Mobilyacılık yapan 37 yaşındaki Erhan  A. Sabah saatlerinde Salihiye Mahallesi Salihiye köprüsü yakılarında vatandaşlar tarafından ağaca asılı bulundu ölü olarak bulundu.Vatandaşlar durumu Jandarmaya haber verdiler.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri ekipleride çalışmalara başladı
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