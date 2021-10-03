KÜÇÜK RAVZANURDAN GÜZEL HABER

Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde yardım

Bu haber 2021-10-03 18:59:18 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde yardım kampanyası başlatılan Ravzanur Bayram'ın ameliyatı gerçekleşti.

Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve doğuştan böbrek hastası olan 4 yaşındaki Ravzanur için geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatılmıştı. Ameliyatını olabilmesi için 35 bin TL'ye ihtiyacının olduğu öğrenilmiş ve yardım kampanyası başlatılmıştı.

Kışa sürede bu para toplandı ve 4 yaşındaki Ravzanur İstanbul Florence Plaza Hastanesinde bugün sabah saat 08.30 da ameliyata alındı.

Yaklaşık 5 saatlik bir operasyonun ardından Ravzanur ameliyattan cıktı ve gözetim altında servis odasına alındı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada "kızımız için seferber olan ve yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlerden Allah razı olsun. Kızımız sizlerin sayesinde sağlıklı günlere kavuşak" dedi.