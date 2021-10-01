HAYIRSEVER MUHTARDAN “HELAL OLSUN“ DEDİRTEN DAVRANIŞ

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı göreve başladıktan

Bu haber 2021-10-01 16:08:57 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı göreve başladıktan sonra birçok önemli hizmetlere imzasını atması ile dikkat çekmektedir. Son hizmeti ise “Helal olsun” dedirten cinsten bir hizmet oldu.

Mahallesinde bedensel engelli olduğu için yürüyemeyen ve dolayısıyla evinden dışarı çıkamayan bir vatandaşa bulduğu ve isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırseverden temin ettiği 3 tekerlekli, iki kişilik, hem elektrikle hem de aküyle çalışan bir bisikleti engelli mahalle sakinine teslim etti.

Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı’nın bir hayırsever yardımı ile temin ettiği üç tekerlekli bisikleti bedensel engelli mahalle sakinine teslim etmesi mahalle de büyük ses getirdi ve mahalle sakinleri “Hem Muhtarımıza hem de hayırsevere” teşekkür ediyoruz dediler ve hayırseverlerin sayısının artması dileğinde bulundular.