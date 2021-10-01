SGK ‘DAN AKYAZI BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR BELGESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Çavuş Akyazı Belediyesine gelerek Belediye

Bu haber 2021-10-01 16:07:06 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Erhan Çavuş Akyazı Belediyesine gelerek Belediye Başkanı Bilal Soykan’a bir teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın özel gayreti sonucu Belediyenin kurumumuza olan eski borçlarının tamamı ödenmiş, aylık primlerde günü gününe yatırılmaktadır. Bu bizim açımızdan çok sevindirici bir durumdur ve kurum olarak bizde değerli Belediye başkanımıza Belediye adına bir teşekkür belgesi hazırladık ve bugünde takdim ediyoruz dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Belediyemizin çeşitli kurumlara olan borçlarını tek tek kapatıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarımızı tamamen ödedik ve şu anda bu kurumumuza borcumuz kalmamıştır. Kurum Müdürümüz Erhan Çavuş’ta borcunu ödemiş bir belediye olarak bize teşekkür belgesi vermek için bizi ziyaret etmişlerdir. Kendisine hem ziyaretleri için hem de verdikleri belge içim teşekkür ediyorum dedi.