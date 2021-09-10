Turgut Çangır’dan Gündüz’e ziyaret

Adana Milli parklar bölge müdürü Turgut Çangır Akyazı belediye başkan

Bu haber 2021-09-10 00:21:10 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Adana Milli parklar bölge müdürü Turgut Çangır Akyazı belediye başkan yardımcısı Ünal Gündüz’ü makamında ziyaret etti.

Belediye başkan yardımcısı Gündüz Adana Milli Parklar müdürü Turgut Çangır ile dostluklarının yıllar öncesine dayandığını ,yıllarca birlikte bir çok komisyonlarda görev aldıklarını ,çok iyi bir dost ve çok başarılı bir bürokrat olan Turgut Çangır’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.