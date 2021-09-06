ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARI KAYBOLAN AİLE KABUS YAŞADI

Akyazı Konuralp Mahallesi Akminare semtinde ikamet eden Ulucanlı ailesinin 20 yaşındaki

Bu haber 2021-09-06 06:38:33 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Konuralp Mahallesi Akminare semtinde ikamet eden Ulucanlı ailesinin 20 yaşındaki zihinsel engelli çocukları Ömer Faruk Cumartesi günü öğleden sonra evden ayrıldı. Çocuklarının eve dönmediğini gören ailesi önce gidebileceği yerlerde arama yaptı. Bulamayınca da güvenlik güçlerini arayarak çocukları için kayıp ilanı verdi.,

Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz, Madeni sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş başta olmak üzere sosyal medyayı iyi kullanan komşular paylaşımlar yaparak vatandaşlardan yardım talebinde bulundular.

5 SAAT SONRA BULUNDU

Arama çalışmalarına güvenlik güçleri ile birlikte katılan AFAD bir ihbarı değerlendirerek kayıp Ömer Faruk’u TEM Otoyolu Hendek istikametinde yan yolda (Park Şhop) yakınlarında buldu.

Bulunan zihinsel engelli genç AFAD ekibi tarafından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Müdürlük de genci ailesine teslim etti. Böylece ailenin yaşadığı kabus sona ermiş oldu.