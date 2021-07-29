BABACANIN BALBALLI SEVGİSİ

SALİM ÖZYILMAZ

Bu haber 2021-07-29 23:38:02 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Deva Partisi Akyazı İlçe teşkilatı Genel Başkanları Ali Babacan’ın da katılımıyla 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ilk olağan kongresini yapmıştı.

Kurmay ekibiyle birlikte Akyazı İlçe kongresine gelen Ali Babacan salonda güzel bir konuşma yapmış ve ben şahsen Sayın Babacan’ın konuşmasını beğenmiştim.

Babacan kongredeki konuşmasında bir taraftan yapacaklarını anlatırken, bir taraftan da şu anda iktidarda olan AK Partiye eleştireler getirdi ama konuşması boyunca hiç sesini yükseltmedi ve de hiç EY demedi.

Kongre sonrası Sayın Genel Başkan Babacan kendi isteği ile Balbalı Mahallesine gitti. Babacan Balbalı da çok iyi karşılandı ve bir misafire ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı.

Ziyaretinde Genel Başkan Babacan Balbalı büyükleri, gençleri ve hanımefendileri ile tanıştı.Örf, adet, kültür ve yaşamlarına ilişkin bilgiler aldı, sohbet yaptı.

İzzet ikramda kusur ve eksik yoktu. Sohbet muhteşemdi. Gençler ayakta büyüklerinin sadece işaretle vereceği talimatları yerine getirmek için hazır ve tetikte bekliyorlardı.

Genel Başkan Babacan gördüklerinden çok etkilenmiş olacak ki, gördüğü güzellikleri eşinin de görmesini arzuladığını söyleyince Balbalı Mahalle sakinleri hiç düşünmeden “Elbette başımızın üzerinde yeriniz var. Her zaman bekleriz” dediler.

İsteğine böylesine içten cevap alan Genel Başkan Babacan fazla uzatmadı ve Bayramda eşini de alarak Balbalı Mahallesine geldi ve bir kez daha onlarla birlikte oldu ve böylece kendi gördüğü tüm güzellikleri eşine de göstermiş oldu.

Babacan’ın ikinci ziyaretinde hiçbir değişiklik olmadı. Balbalılılar misafirlerini çok iyi ağırladılar, izzet ikramlarda bulundular ve birlikte oldukları5 saatleri hoş sohbetlerle geçirdiler. Bu ziyaretten hem misafirler hem de Balbalı Mahalle sakinleri hoşnut kaldı.

Abazalarla ilgili yapılması düşünülen tüm toplantılara ev sahipliği konusunda tek geçilen Balbalı benim de favorilerimden biridir ve ilk sıradadır. Büyüklerin sayıca fazla olması yapılmak istenen etkinliklerin başarısında en önemli etkendir. Gençlerin büyüklerine karşı takındıkları saygılı tavırlar örnek gösterilmesi gerekir.

Ben bu satırlarımdan Balbalılı büyüklerime saygılarımı gönderiyorum ve ellerinden öpüyorum. Ömürlerinin uzun olması için de dua ediyorum. Emsallerime selamlarımı, küçüklerime de sevgilerimi gönderiyorum.

Balbalının iki mahalle muhtarı Ercai Pınar ile Coşkun Demir’i hem tebrik, hem de bana gönderdikleri resim ve verdikleri bilgiler içinde teşekkür ediyorum.

Her zaman iyi günlerde bir araya gelelim diyerek yazıma noktayı koymak istiyorum.