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VALİ KARAHAN KURBANINI AKYAZI'DA KESTİ

VALİ KARAHAN KURBANINI AKYAZI'DA KESTİ

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VALİ KARAHAN KURBANINI AKYAZI'DA KESTİ

2004-2007 Yılları arasında Akyazı Kaymakamlığı yaptıktan sonra Kadıköy kaymakamlığına atanan ve daha
Bu haber 2021-07-23 00:42:21 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

2004-2007 Yılları arasında Akyazı Kaymakamlığı yaptıktan sonra Kadıköy kaymakamlığına atanan ve daha sonra da Kayseri Melikgazi kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra Giresun ve Denizli Valiliği görevlerinde bulunan ve son olarak ta merkeze alınarak mülkiye müfettişliğine atanan Vali Hasan Karahan Kurban Bayramı dolayısı ile eşi ve kızıyla  Akyazı’ya gelerek Kurbanını Akyazı’da kestirdi.

Yağcılar Caddesinde Kazım Öner’in misafiri olan ve ona ait kesimhanede kurbanını kestiren vali Karahan  Akyazı’da kaldığı kısa süre içinde kendisine eşlik eden Gazeteci Kenan Certel ve ev sahibi Kazım Öner’den Akyazı’daki gelişmeler hakkında bilgiler aldı. 

Akyazı’nın meslek hayatında özel bir yeri olduğunu belirten Vali Karahan burada kaldığı süre içinde bir çok dostluklar kurduğunu Akyazı’dan özel ve güzel anılarla ayrıldığını söyledi.

 İstanbul’da ikamet eden Vali Karahan kurban ibadetini yerine getirdikten sonra Akyazı’dan ayrılırken aracılığımızla tüm Akyazı’lıların bayramlarını kutlayarak selam ve sevgilerini iletti.
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