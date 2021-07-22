İlçe protokolü çalışanların bayramını kutladı

Akyazı İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Belediye Başkan yardımcıları

Bu haber 2021-07-22 07:36:51 eklenmiş ve 11 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Belediye Başkan yardımcıları bayramda görevde olan kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.

Akyazı İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Belediye Başkan yardımcıları ile birlikte; Bayramda kesintisiz hizmet vermeye devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İtfaiye, Zabıta ve Temizlik işlerinde görevli çalışanları ziyaret ederek Kurban Bayramını kutladılar.

Protokol üyeleri Kurban bayramı nedeniyle ziyaret ettiği Kamu kurum ve kuruluşlarını çalışanlarla çay içip sohbet ettiler