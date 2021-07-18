AK PARTİ İL BAŞKANI TEVER CAN DOSTLARI ZİYARET ETTİ

Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte Belediye tarafından

Bu haber 2021-07-18 00:47:40 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’la birlikte Belediye tarafından Türkorman Mahallesinde yapılan sokak hayvanları geçici bakım evine bir ziyaret yaptı.

Belediye Başkanı Soykan ve Çalışan personelden bilgi alan İl Başkanı Yunus Tever, tesisleri çok beğendiğini belirterek sürdürülen çalışmaları taktir ettim dedi ve emeği geçenlere teşekkür etti.