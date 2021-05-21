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İŞ YERİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

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İŞ YERİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

Akyazı İnönü Mahallesinde akşam saatlerinde bir Lahmacun salonunda
Bu haber 2021-05-21 23:52:26 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İnönü Mahallesinde akşam saatlerinde bir Lahmacun salonunda çıkan kavgada aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan İşyeri ustası E.T. Hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre Akyazı İnönü Mahallesi eski hastane yakınlarında bir lahmacun salonunda bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgada işyeri ustası E.T. aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.Olay yerine polis ekipleri ve Ambulans sevk edildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.T. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrası E.T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Yaralanan E.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken Polis olayla ilgili inceleme başlattı
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