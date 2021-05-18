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DOLU AKYAZI'DA ZARARA YOL AÇTI

Önceki gün yağan dolu ekili arazilerde zarara yol açtı. Önce yağmurla başlayan
Bu haber 2021-05-18 23:15:44 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

 

Önceki gün yağan dolu ekili arazilerde zarara yol açtı. Önce yağmurla başlayan ve daha sonra kısa süreli de olsa doluya çeviren yağış sonrası bazı ekili tarlalarda zarara yol açtı.

Dolu yağışı sonrası en çok zarar görenlerden biri de Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk oldu. Mahalle sınırları içinde bulunan 40 dekara yakın arazinde ekili olan pancar ve mısır ürününün yağan dolu neticesinde önemli zarar gördüğünü söyledi.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’da dolu yağışı sonrası bazı bölgelerde ekili ürünlere zarar verdiği konusunda kendilerine gelen şikayetleri değerlendirdikleri ve yerlerine giderek gerekli incelemeyi yaptıklarını söyledi.


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