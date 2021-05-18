19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANIYOR

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Türk Milleti’nin kurtuluşu, bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için
Bu haber 2021-05-18 19:12:25 eklenmiş ve 591 kez görüntülenmiştir.

 

Türk Milleti’nin kurtuluşu, bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için 102 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’da başlattı. Bağımsız ve özgür bir vatana sahip olmak için kazanılan muhteşem zafere atılan ilk adımın 102. Yılı’nı, 19 Mayıs Atatürk’ü  Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak başta gençler olmak Türk Milleti olarak 7’den 70’e büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz.                                                                                                                          

Kurtuluş Savaşı’mızın ardından çağdaş medeniyetler seviyesi hedefiyle kurulan Türkiye’mizi geleceğe taşıyacak olan gençlerimize armağan edilen bu günün ruhu ve anlamı, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve görevi de beraberinde getiriyor. Vatanımız, sporu, ahlâkı, çağdaş ilimleri, vatandaşlık sorumluluğu, millet ve vatan sevgisini hayatının merkezine koyarak çalışkan ve yenilikçi bir gençliğin omuzlarında eleceknesillere taşınmaktadır.                                                                                                           

Kurtuluş Savaşı’mızdan bugüne, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için içerden ve dışarıdan gelen saldırılara karşı canlarını vererek en büyük fedakârlığı gösteren şehitlerimizin ruhunu rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Kutlamalar Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda sadece Anıta çelenk koyma saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile gerçekleşecek.                                                                           

Çelenk Töreni 19 Mayıs  sabahı saat 10.00 da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Törende Anıta çelengi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun bırakacak. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı söylenecek.

Akşam saatlerinde de Araçlarla Protokolün  ve gençlerin katılacağı kortej düzenlenecek. Kortej Düzcan Petrolden başlayacak, Lise yanındaki Atabek petrole kadar devam ederek oradan dönüşle Sosyal gelişim merkezinde sona erecek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAYRAMI

 
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