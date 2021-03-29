ORKÖY’DEN AKYAZI KÖYLÜSÜNE HİBE DESTEKLİ 10 TRAKTÖR

Orköy Bölge Müdürlüğü Akyazı orman köylüsü için uygun şartlarda temin ettiği

Bu haber 2021-03-29 13:23:38 eklenmiş ve 134 kez görüntülenmiştir.

Orköy Bölge Müdürlüğü Akyazı orman köylüsü için uygun şartlarda temin ettiği 10 traktörü Akyazı Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye başkanı Bilal Soykan, Orköy Şube Müdürü Mehmet Murat Bilinmiş, Akyazı Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç, orköy ve Orman İşletme Müdürlüğü teşkilatı ve traktör sahiplerinin katıldığı törende bilgi veren yetkililer Orköy tarafından 20 bin lirası hibe olmak üzere 7 yıl sıfır faizle maliyeti 240 bin lira olan traktörlerden 10 adetinin Akyazı Orman köylüsüne dağıtılacağı belirtildi.

Orköyün bundan 30 yıl önce köylüye güneş enerjisi, mantolama gibi kredi desteklerinin geçen süre içinde artarak devam ettiği ve işlerin makine gücü ile yürütüldüğü günümüzde orman köylüsünün orman işlerini makine gücü ile daha hızlı bir şekilde üretim yapmasına katkı sağlamak olduğu amaçlanmaktadır.

Traktörlerden 5 tanesi Güzlek Mahallesine, 2 tanesi Güzlek, 2 tanesi Mansurlar ve 1 tanesi de Taşyatak Mahallesine verildi.

Anahtarlarını mutlu bir şekilde alan Traktör sahipleri yetkililere teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.