İBLİD'BİR SICAK YUVA DA KARAPÜRÇEK HALKINDAN

Diyanet Vakfı Karapürçek Şubesi ve Karapürçek Müftülüğü tarafından hazırlanan

Bu haber 2021-03-21 00:32:19 eklenmiş ve 100 kez görüntülenmiştir.

Diyanet Vakfı Karapürçek Şubesi ve Karapürçek Müftülüğü tarafından hazırlanan ve Gençlik koordinatörlüğü tarafında yürütülüp sonuçlandırılan İdip’te yaşanan sel felaketinde evleri büyük hasar gören ve de yıkılan ailelere destek amaçlı “ bir sıcak yuva da Karapürçek’ten projesine katkı verenlere Vakıf Karapürçek Şubesi tarafından Teşekkür belgeleri müftülük binasında düzenlenen bir törenle verildi.

Karapürçek müftüsü ve Diyanet Vakfı başkanı Bilal Albayrak ile Gençlik Koordinatörü ve Karapürçek merkez camii imam Hatibi Arif Saraçoğlu proje ile ilgili şunları söyledi. “ Başlattığımız proje ile 126 bin lira toplandı. Bir adedi 6 bin liraya mal olacak evlerden 21 ev yapılacak. Karapürçekli 8 hemşehrimiz birer ev parası, gençlerimiz 6 ev ve halkımız da 7 ev yapılacak para ile kampanyamıza katıldılar. Projemize destek veren hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Yardımlar yerine ulaştırılmıştır.”