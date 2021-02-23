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AKYAZI SOYAD VAKFI 2020 YILI YARDIMLARI

2020 yılı içinde 3,5 milyon lira yardımda bulundu
Bu haber 2021-02-23 00:21:51 eklenmiş ve 295 kez görüntülenmiştir.

 

2020 yılı içinde 3,5 milyon lira yardımda bulundu

Kısa adı SOYAD olan Akyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti 2021 yılının ilk toplantısını İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in başkanlığında gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda 2020 yılı içinde yaptıkları çalışmalar ve yardımları değerlendiren Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, 2021 yılı içinde yapacakları yardımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Akyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfının 2020 yılı içinde kendi imkanları ile 10 bin kişiye gıda, eğitim, sağlık, ev yapımı ve ev tamiri, yangında evleri ve eşyaları yananlara ve kışlık yakacak gibi çeşitli nam altında 3 milyon 500 bin lira nakdi yardımda bulunduğu, yine aynı yıl içinde Genel Merkez tarafından yaşlılık, engelli, hasta bakım ve asker ailesi yardımı olarak da 22 milyon lira gönderildiğini ve gönderilen paraların hak sahiplerine ödendiği öğrenildi.

Akyazı Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyetinin 2021 yılının ilk toplantısında aile başına 1’er tondan 2 bin aileye yapılacak olan 2 bin ton kömür içinde Genel Merkeze yazılı olarak istekte bulunma kararı da aldı. 

 

 
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