Cami görevlilerinden örnek davranış

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Akyazı Kuzuluk Fatih Camii Görevlileri Süleyman Şahin ve Fatih
Bu haber 2021-02-03 21:03:15 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Fatih Camii Görevlileri Süleyman Şahin ve Fatih Atmaca Suriye’nin İdlib ve Azez bölgesin de çadırlarda kalan Suriyeliler için yardım kampanyası başlattı

Yardım kampanyası ile ilgili konuşan Kuzuluk Fatih Camii İmam Hatip’i Süleyman Şahin  “Mü minin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.” Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. (Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5) Hadisi şerifini hatırlatarak

Bombardıman nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan aileler Suriyeninİdlib ve Azez bölgesin de zeytin bahçeleri içerisinde yağmur, çamur ve soğuk hava nedeniyle son derece kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Özellikle kış aylarında çadırlarda yaşam oldukça zor. Bu kış ayların da soğuk hava ve çamur içerisindeki  Kamp ve çadırlar da hayatta kalma, yaşam mücadelesi veren  Suriyeli kardeşlerimizin yanında oluyoruz.

Cemaatimizin ve vatandaşlarımızın destek verdiği bu yardım kampanyasına , Zor şartlar da Yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acil kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere  25.000 tl ile destek olarak, toplanan yardımları makbuz karşılığı Türkiye Diyanet Vakfı Akyazı şubesi ve İHH aracılığı ile  ihtiyaç duyulan bölgelere gönderdiklerini belirtti .

 Yardım kampanyasının Şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini bildiren  Kuzuluk Fatih Cami-i İmam Hatip’i Süleyman Şahin , Yardım da bulunmak isteyen kardeşlerimizin bizlere ulaşmasını , Cami Cemaatimiz ve Vatandaşlarımızın çadır kentler de yaşam mücadelesi veren  kardeşlerimize yardım yapmaya davet ediyorum  dedi …
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