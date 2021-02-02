BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISINDA MHP’DEN YER SATIŞLARINA RED

Akyazı Belediye Meclisi Şubat Ayı Meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen

Bu haber 2021-02-02 15:40:20 eklenmiş ve 96 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Şubat Ayı Meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen toplantıda günmaddeki 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığında yapılan toplantıda gündeme geçilmeden önce gündem dışı söz alan MHP’li üye Ergün Öztürk şunları söyledi.

2020 yılı Ekim ayı gündem dışı meclis konuşmamızda MHP olarak dile getirdiğimiz… İlçemize hem ekonomik katkı sağlayacak ve İlçemizi Turistik olarak tanıtacak olan YAYLA ÇADIR kampları ile ilgili belediye başkan yardımcımız sayın Ünal Gündüz’ün 01.ARALIK 2020 tarihli meclis gündemimizin 5. Maddesi doğrultusunda hazırladığı ve Acella yaylasında 16.353 met.karelik alana hazırlamış olduğu kamp yeri projesi bizi hem heyecanlandırmış .. hemde önerimizin dikkate alındığını görmek bizleri sevindirmiştir.. Bununla ilgili olarak emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

Ayrıca bu tür projelerin diğer yaylalarımıza da yayılması ve daha fazla vatandaşımızın ve misafirlerimizin istifade etmesi MHP olarak en büyük dileğimizdir..

Sayın başkanım değerli meclis üyeleri.. Bildiğiniz üzere 12 Kasım 2012 de çıkan Büyük Şehir yasası ile 30 ildeki 16 bin 220 köy mahalleye dönüştürüldü. Mahalleye dönüşen köylerin ve beldelerin ortak kullanım malları , meraları ve taşınmazları bağlı oldukları belediyelere geçti.Köyler mahalleye dönüşünce Büyük şehir yasası ve kuralları uygulandığı için köylülerin ihtiyaç duydukları ahır ve benzeri yapıları yapmaları zorlaştı.. Hayvancılık yapanlar “ Koku Yapıyor” diye şikayet edilerek bulundukları yerlerden uzaklaştırılmaya zorlandı..Tarımsal üretim , özellikle hayvancılık yapanlar için her geçen gün daha zor bir hale geldi… Durum böyle iken yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak 3.Tarım ve Orman Şurası raporlarına da yansıdı.. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayip Erdoğan ; 21 kasım 2019 tarihinde açıkladığı şüra sonuç Bildirgesinde “ Büyük Şehir Belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması , kırsal mahallelerde köy tüzel kişiliği yapısının korunması” maddesi yer aldı..

Bu doğrultuda,1 yıl sonra 16 Ekim 2020 tarihli Resmi gazetede yayınlanan “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair 7254 sayılı sayılı Kanun” ile mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.. 7254 sayılı kanunun 10. Maddesi doğrultusunda, başvuru yapmak şartı ile köy statüsü yeniden değiştiriliyor.. Söz konusu torba kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen madde ile getirilenleri şöyle özetleyebiliriz:

1-Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyük şehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekenomik durumu,şehir merkezine uzaklığı,belediye hizmetlerine erişebilirliği,mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine Büyük Şehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler , kırsal mahalle olarak kabul edilir…

2-Büyük şehir belediyesi,ilgili kanunun 1. Fıkrası uyarınca ilçe belediyelerinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir veye reddedebilir.

3-Kırsal mahalle olarak belirlenen yerlerde 1319 sayılı Emlak vergisi kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır. Yine bu tür yerlerde ticari,sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina,arsa ve araziler için emlak vergisi % 50 indirimli uygulanır.

4-Yine kırsal alan veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 2464 sayılı Belediye gelir kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi,harç ve harcamalarda katılma payları % 50 indirimli uygulanır.

5-Son olarak ta ; Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin .. iş yerleri için % 50 sini.. konutlar için % 25 şini geçmeyecek usulde belirlenir.. İlgili kanunun maddeleri bunlardan ibaret..

Sayın başkanım.. yukarıda bahsettiğim durum ile ilgili daha çok yerel imkanlardan tam anlamıyla yararlanamayan , ilçe merkezine uzak olan mahallelerimizi kapsadığını düşünmekteyiz.. Bu konu ile ilgili belediyemize başvuran mahalle muhtarlığımız varmı .. Bu konu ile ilgili mahalle muhtarlarımızın konu ile ilgili bilgilendirilmeleri için muhtarlarımızla bir toplantı yapılarak, kanunun onlara verdiği imkanlardan bir an önce yararlanmalarının sağlanmasını talep ediyoruz. Dedi. Öztürk Vakıf mahallesinde otoban üstüne yapılan köprüye çıkışı çok dik olduğu ve tehlike oluşturduğunu kar yağınca daha iyi görüldüğünü belirterek bu konuda girişimlerde bulunulmasını istedi.

Ergün Öztürkün konuşmada belirttiği hususlara Başkan Bilal Soykan cevap verdi. Soykan Acelle yayla projesinin devam ettiği, aynı projelerin diğer yaylalarımızda uygulamasının yapılacağını söyledi.

Vakıf mahallesindeki dik olan köprü hakkında girişimlerde bulunduklarını devlet projesi olan bu köprüye %7.5 meyille çıkıldığını ve dik olduğunu belirterek bu meyilin % 4.5 a indirilmesi çalışmalarının yapılacağını söyledi.

Toplantıda daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 1 maddesinde yer alan Kuzuluk İhlas Kaplıca evlerinin 2021 yılına ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin İhlas A.Ş. tarafından ödenmesi için Protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2. Maddede Yağcılar mahallesi sınırları içindeki 28.587 hektarlık alanda 68 adet taşınmaz ile ilgili kamu yararı isteği de oy birliği ile kabul edildi.

3. Madde belediyenin ilçenin çeşitli yerlerindeki 16 adet taşınmazın satışı ile ilgili madde MHP’li üyelerin diğer satışlarda olduğu gibi bu satışa da red oyu vermesi ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Maddede AKBELDE A.Ş.nin yapılandırılmış borçlarını ödeme konusunda sıkıntı içinde olması nedeniyle şirket sermayesinin 2 milyon TL artırılması talebi MHP li üyelerin Red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Maddedeki kapalı Pazar yerinin işletmeciliğinin Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler ile Akyazı Manifatura, Kavaf, Ayakkabı konfeksiyon ve Tuhafiyeciler esnaf odası Başkanlığına devredilmesi için Belediye Başkanı Bilal Soykan’a protokol imzalama yetkisi verilmesi isteği oy birliği ile kabul edild.