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AKYAZI ŞOFÖRLER ODASINDA BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ

2002 yılının Mart ayında itibaren Akyazı Şoförler Odası Başkanlığı görevini başarıyla yürüten
Bu haber 2021-01-29 17:00:47 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

2002 yılının Mart ayında itibaren Akyazı Şoförler Odası Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Hikmet Özgür sağlık sorunlarını aşamadığı için 2020 Kasım sonu itibarıyla bu görevinden istifa etmişti.

29 Ocak 2021 tarihinde yazılı bir açıklama yapan Hikmet Özgür görev yaptığı 18 yıl içinde Odamıza kayıtlı şoför esnafı üyelerimizin sorunlarına çare bulmak için Yönetim kurulumda benimle birlikte görev yapan arkadaşlarımla birlikte çok çalıştık. Üstlendiğimiz görevimizde el ve gönül birliği içinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi ise uzun zamandan beri var olan rahatsızlığım ve sağlık sorunlarım nedeniyle bu görevimden istifa ederek ayrılıyorum. 18 yıllık çalışma dönemi içerisinde benimle beraber olan arkadaşlarıma ve oyları ile beni ve arkadaşlarımı bu görevlere layık gören Odamızın değerli üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum ve kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Bende varsa bütün haklarımı helal ediyorum dedi.

Hikmet Özgür’ün istifası ile boşalan Akyazı Şoförler Odası Başkanlığına yapılan yönetim kurulu toplantısı sonunda başkanvekili Sezer Başkaya getirildi. Yönetim Kurulu yedek üyesi Cemal Furuncu’da asil üyeliğine getirildi.  

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