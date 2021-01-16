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S.A.B.A.H. ÖNEMLİ BİR EĞİTİMİ DAHA GERİDE BIRAKTI

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği
Bu haber 2021-01-16 16:24:46 eklenmiş ve 180 kez görüntülenmiştir.

 

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği önemli bir eğitimi daha gerçekleştirdi.

 7 yıldanberi yaklaşık 150 bin öğrenci ve yetişkine afet, ilkyardım ve yangın eğitimi verme başarısının yanı sıra üyelerinin de bu konularda verdiği kurs ve seminerlerle eğiterek yetişmesini sağlayan S.A.B.A.H. geçtiğimiz gün de üyeleri için “EĞİTİCİ EĞİTİMİ” vererek bu konuda Türkiye’de bir ilke daha imza attı.

AFAD yetkilileri tarafından verilen Kurs sonunda yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanların belgeleri daha sonra verilecek.

 Konu ile ilgili bilgi veren S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut şunları söyledi.

 “İstenen şartları karşılayan gönüllü arkadaşlarımızla Afet Farkındalık Eğitici Eğitimini gerçekleştirdik. Bu sayede derneğimizin eğitim konularında ne kadar önemli bir alt yapısı olduğunuda bir kez daha görmüş olduk ve AFADEM tarafından da tescillendi. Bu aldığımız eğitim vesilesi ile S.A.B.A.H Arama Kurtarma Derneğimiz ve eğitmenlerimiz ülkede bir ilki başlatmış olduk. An itibari ile bu Eğitimi alan dernek ve 9 kişilik ekibimiz akreditasyon sürecinde önemli bir aşamayı geride bırakmış olduk. Bu sayede eğitici kadromuzu genişletmiş olduk.

Tebrikler. Teşekkürler arkadaşlar. Hepimize Hayırlı olsun.”

 

 
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